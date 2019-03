Jada Pinkett es la nueva villana de 'Gotham'

Jada Pinkett se une a la nueva serie de Fox, 'Gotham'. La actriz, mujer de Will Smith, interpretará a la villana de la serie, Fish Money. "Una jefa mafiosa imponente y sádica, propietaria de un club nocturno, con experiencia en las calles de Gotham y habilidades casi extra sensoriales para leer a las personas como un libro abierto", reza la descripción del personaje publicada por Entertainment Weekly.



El papel de Jada Pinkett es totalmente nuevo, creado en exclusiva para la pequeña pantalla, es decir, no hay ni rastro de él en los cómics de Batman. Fish Mooney será la jefa del psicópata Oswald Cobblepot, quien posteriormente se convertirá en El Pingüino, uno de los villanos clásicos del universo DC al que dará vida Robin Lord Taylor.



La ficción que capitanean Danny Cannon ('CSI'), como director y productor ejecutivo, junto a Bruno Heller ('El Mentalista'), como guionista y productor, ya cuenta con Ben McKenzie como el joven detective James Gordon, el protagonista de la serie.



Además, en el episodio piloto aparecerán Donal Logue como el detective Harvey Bullock; Zabryna Guevera en el papel de la Capitana Essen; Erin Richards como la novia del protagonista, Barbara Kean; y Sean Pertwee, que dará vida a Alfred Pennyworth, un ex marine que sirve lealmente a la familia Wayne.