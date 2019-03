Isaiah Washington vuelve a televisión con 'The Hundred'

Isaiah Washington se ha convertido en el nuevo fichaje de la serie que prepara The CW, 'The Hundred'. Quien diera vida al doctor Preston Burke en 'Anatomía de Grey', regresa a la televisión tras su polémico despido de la serie de ABC. Washington fue despdido al finalizar la tercera temporada de la serie médica debido a unas declaraciones homófobas que pronunció contra su compañero T.R. Knight.



'The Hundred' es un thriller post-apocalíptico basado en unos libros escritos por Kass Morgan. La serie presenta un mundo en el que ha habido una guerra nuclear que ha destruido la civilización.



Isaiah Washington será el de Jaha, el líder de los supervivientes y que viven en la estación espacial, según informan varios portales estadounidenses. El reparto también están Henry Ian Cusick ('Perdidos'), Bob Morley ('Home and Away'), Eli Goore ('Emily Owens M.D.'), Marie Avgeropoulos ('Cult') y Eliza Taylor ('The Neighbors').



Henry Ian Cusick es el fichaje estelar para el nuevo proyecto de la cadena The CW, la serie de ciencia ficción 'The Hundred'. Cusick, conocido por su papel de Desmond en 'Perdidos', ha protagonizado otras series tras su paso po la ficción de JJ Abrams, como 'Scandal'.