"Pensé que era broma": Las esperadas declaraciones de Isaac Hempstead sobre el final de Bran Stark en 'Juego de Tronos'

El episodio final de 'Juego de Tronos' ha dividido a gran parte de sus fans tras descubrir lo que sucede en el 8x06: El Trono de Hierro. ¡Cuidado esta noticia contiene spoilers! Y es que después de 8 temporadas por fin hemos descubierto quién es el elegido para gobernar Poniente, Bran Stark.

Una elección que no ha gustado a muchos y que muy pocos esperaban. Ahora, después de su emisión el actor que lo ha interpretado desde el primer minuto, Isaac Hempstead, ha ofrecido una entrevista a 'EW' donde ha hablado de todo lo sucedido.

De esta manera, Isaac empieza diciendo que el final "No le va a gustar a todo el mundo". Y puntualiza que es muy difícil llegar a una unanimidad cuando se está haciendo una serie tan famosa y transcendental: "Es muy difícil terminar una serie tan popular como esta sin molestar a alguien. No creo que nadie piense que es predecible y eso es todo lo que puede esperar. La gente va se va a enfadar. Habrá muchos corazones rotos. Es "agridulce", exactamente como pretendía George RR Martin. Es una conclusión apropiada para esta saga épica".

"Cuando llegué a la escena del último episodio y me preguntaron: '¿Qué pasa con Bran?' Tuve que levantarme y pasearme por la habitación", declara con sinceridad Hempstead.

El actor admite que fue el primer sorprendido al escuchar que era el elegido, tanto que pensó que era una broma y le habían dado un guion falso: "Realmente pensé que era un guion de broma y que enviaron a todos un guion en el que su propio personaje terminaba en el Trono de Hierro. 'Sí, bueno chicos. ¿esto es real?".

Aun así, el joven admite que está feliz con su final aunque le hubiera gustado que Bran tuviera una muerte épica: "En cierto modo quería morir y entrar en una buena escena de muerte con una cabeza explosiva o algo así".

Por último cuando le preguntan por cómo será su reinado afirma: "Creo que en realidad será un buen rey". Y concluye: “Tal no sea un líder emotivo, que también es una cualidad útil en un rey o una reina. Al mismo tiempo, realmente no se puede discutir con Bran. Él dice: 'No, yo lo sé todo'".

Seguro que te interesa:

¿Será diferente en la novela? George R.R. Martin habla tras el final de 'Juego de Tronos'