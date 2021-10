'La Casa del Dragón' es el ambicioso nuevo proyecto de HBO que se ambientará en el universo del fenómeno 'Juego de Tronos'.

Esta serie es el primero de una serie de spin-offs que se están desarrollando en el estudio después del arrollador éxito que fue la historia creada por George R.R. Martin.

La ficción, que se ambienta 200 años antes de los sucesos que conocemos en Westeros, se centrará en el auge de la familia Targaryen y su posterior conquista de Poniente.

Uno de los co-creadores de la nueva serie y también aclamado director de algunos de los capítulos más célebres de 'Juego de Tronos' como la Batalla de los Bastardos, Miguel Sapochnik, ha dado detalles sobre lo que están preparando en una entrevista sobre su nueva película, 'Finch', con Tom Hanks. El cineasta ganó dos premios Emmy gracias a su participación en la ficción de HBO, a Mejor Dirección en 2016 y 2019.

"Creo que somos muy respetuosos con lo que significa la serie original. No estaba rota así que no estamos intentando reinventar la rueda. 'La Casa del Dragón' tiene su propio tono, que irá evolucionando y emergiendo con el desarrollo de la serie", asegura el director a The Hollywood Reporter.

Olivia Cooke y Paddy Considine en 'La Casa del Dragón' | HBO

"Pero primero, es muy importante que mostremos respeto y rindamos homenaje a la serie original, que fue tan pionera. Nos sujetamos en los hombros de esa serie y solo estamos aquí por ella", reconoce.

"Dicho esto, no podemos decir, 'Bueno, cuando hicimos Tronos, lo hicimos así...', si empiezas cada frase así, ya has perdido. Esto es otra cosa, y debería ser otra cosa. Es un equipo diferente, gente diferente, tono diferente", aclara, sentando las diferencias entre ambos proyectos.

"Con suerte se verá como algo más. Pero tendrá que ganárselo. Espero que los fans la puedan disfrutar por lo que es. Tendremos suerte si llegamos cerca de lo que la serie original fue, así que solo estamos trabajando en ello y esperando que lo que hagamos sea digno de un título de 'Juego de Tronos'.

