Un integrante de 'One Direction' formará parte del jurado de la versión británica de 'Factor X'

Antes de ser componentes de la banda juvenil 'One Direction', unos jóvenes Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Liam Payne probaban suerte en la versión británica de 'Factor X', sin saber que este concurso les abriría la puerta al mundo del espectáculo. Ahora, Tomlinson quiere devolver al programa todo lo que un día le dio, participando como un miembro más del jurado. La idea de volver a sus orígenes parece fascinar al cantante, que recientemente confesó: "El primer día fue algo surrealista para mi, al estar presente en las audiciones de los concursantes. Definitivamente fue un momento de mucho orgullo para mi. Creo que puedo ayudar mucho durante el programa". El actor ha publicado en su cuenta de Instagram una foto que inmortaliza su participación en el programa.

Tomlinson explicó que su participación hará historia, ya que es la primera vez que un ex-concursante forma parte del jurado de 'Factor X': "Siento que debo ser responsable. Quiero ayudar a la gente de fuera". El cantante expresó que al conocer lo que es que un concurso te cambie la vida, puede utilizar ese arma para ayudar a su equipo a ganar la audición: "Soy realmente competitivo, no me di cuenta hasta que estuve en los dos últimos días de las audiciones. Fue entonces cuando me di cuenta de que me gustaría ganar el concurso". El cantante compartirá mesa con el cantante Robbie Williams y su mujer Ayda Williams, y con el mítico juez por excelencia del programa, Simon Cowell.

Desde que la banda se separara, Tomlinson ha sacado varios singles como 'Just Hold On', 'Miss You' o su reciente colaboración con Bebe Rexha, 'Back to You' que se ha posicionado como número uno durante muchos meses. Su colaboración en 'Factor X' parece augurar un futuro lleno de proyectos para el joven músico.