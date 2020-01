Aunque las personas vinculadas a la serie han intentado marcar distancias, desde antes de su estreno 'The Witcher' ya estaba considerada como el nuevo 'Juego de Tronos' de Netflix por ser una superproducción fantástica ambientada en un mundo medieval. Una vez que la serie ha salido a la luz las comparaciones se han ido haciendo más y más fuertes y vamos descubriendo algunos pequeños detalles que vinculan las dos series de manera totalmente inesperada.

Ahora hemos podido saber que uno de los personajes más queridos de la serie de HBO ha estado también trabajando en 'The Witcher'. Y es que Vladimir Furdik, que interpretó al Rey de la Noche a partir de la quinta temporada de 'Juego de Tronos', ha publicado una foto durante el rodaje de 'The Witcher' junto a la actriz que interpreta a Yennefer, Anya Chalotra.

Vladimir Furdik alcanzó la fama con su entrada en el reparto de 'Juego de Tronos' en la quinta temporada, pero desde el principio de la serie ya había trabajado como coordinador de especialistas y doble de acción. Esta vez Furdik ha trabajado como coreógrafo en todas las batallas de la primera temporada excepto la batalla de Blaviken que la coordinó Wolfgang Stegemann.

Desafortunadamete para los fans, Furdik no volverá para la segunda temporada, que empezará a rodarse pronto. El actor confirmó su marcha de la serie a un fan a través de Instagram pero no ha querido entrar en detalles, y a juzgar por sus publicaciones en redes sociales no parece que se deba a problemas con la productora.

De todos modos ahora queda un hueco vacante y el mejor posicionado para ocuparlo parece ser el propio Stegemann, que ya trabajó con Henry Cavill, el actor que da vida a Geralt de Rivia en la serie, en 'Misión Imposible: Fallout'. ¿Volveremos a ver a Vladimir Furdik en 'The Witcher'?

