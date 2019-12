La imagen más viralizada de 'The Witcher' es aquella en la que el otrora Superman Henry Cavill aparece desnudo dentro de una bañera. Así de sugerente es la adaptación de la obra creada por Andrzej Sapkowski, que se hizo mundialmente popular por el videojuego. No en vano hay una fantástica escena en el primer episodio –y no nos referimos a la del monstruo araña, que también– en la que Cavill, el brujo Geralt de Rivia, demuestra su poderío frente a varios enemigos en una lucha cuerpo a cuerpo con espadas que ríete tú de 'Juego de Tronos'. Aquí la épica –a pesar de contar con una celebración que recuerda a la Boda roja, un sucedáneo de paseíllo de la vergüenza y un brutal asalto a un castillo en llamas– se encuentra en el viaje de tres personajes en busca de su identidad (uno de los ganchos también más potentes de la magnífica 'Watchmen').

En la serie de Netflix el brujo (Cavill) y una joven princesa (Freya Allan), que son presentados en historias paralelas, cruzan sus caminos con una poderosa hechicera, interpretada por Anya Chalotra. "'The Witcher' sigue las vidas y pasiones de tres huérfanos separados entre sí. Los tres cuentan con historias muy relevantes que les hacen unirse por el destino", explica la actriz británica. Reconoce que lo que más le interesó de Yeneffer, su personaje, fue su carisma. "Me entusiasmó el desafío que supone dar vida a un personaje tan icónico". Algo que también le dio cierto vértigo. "Hubo momentos en los que le di vueltas a la repercusión que pudiera tener. Me sentí ansiosa por todo lo que significaba ser parte de esta producción y de interpretar a un personaje con tantos fans. Pero mi familia y mis amigos me mantienen los pies en la tierra", asegura.

Anya Chalotra en 'The Witcher' | Netflix

Según reveló el propio Cavill, fan de la saga, el actor persiguió hasta que lo consiguió el papel de Geralt de Rivia, una autoexigencia que, asegura la actriz, ha transmitido en el rodaje. Ante los nervios por la repercusión, Chalotra sabía que podía contar con él. “Henry [Cavill] está acostumbrado a tratar con los fans y la fama. Es algo con lo que me hizo sentirme muy cómoda, poder contar con su apoyo en todo momento”. Entre los mayores desafíos a la hora de afrontar la serie, además de la de satisfacer las expectativas de los seguidores, fue el ritmo de rodaje. "Viniendo del teatro, me di cuenta de lo diferentes que son estos mundos. Tuve que adaptarme muy rápido al ritmo de una serie de televisión para ofrecer la misma profundidad y verdad en un personaje que normalmente tendría cinco semanas para desarrollar, con un director y un reparto. Especialmente con un viaje como el de Yennefer y la cantidad de material con el que tuve que trabajar", explica.

Con una melena blanca, un ajustado traje oscuro y ojos de color miel tratados por ordenador, Henry Cavill construyó su personaje hasta las últimas consecuencias, lo que incluía evitar el uso de un doble para las escenas de acción. Un entrenamiento que dirigió Vladimir Furdik de 'Juego de Tronos'. La actriz asegura que ella también. "Hice todas las acrobacias, excepto una de ellas por limitaciones de tiempo. Yennefer ha logrado activar mi parte competitiva, sobre todo, cuando coincidía con Henry. Vladimir me apoyó mucho y me divertí trabajando con él". La pregunta es inevitable. ¿Te gustaría que 'The Witcher' fuera la nueva 'Juego de Tronos'?

La actriz sorprende con su respuesta: "No he visto todavía 'Juego de Tronos'. Pero no duda en mojarse. "Te puedo decir que 'The Witcher' no tiene nada que ver con 'Juego de Tronos'. Es una serie independiente de cualquier otra historia de fantasía que hayas visto y solo puedo esperar que tenga un éxito similar". Tras interpretar a Sabine en 'Peter Gynt' en el Teatro Nacional de Londres, la actriz lanza su particular carta a los Reyes Magos: "Quiero un gran guión, quiero ser parte de algo inteligente que me conmueva y que importe. También quiero crear mi propio trabajo. Me interesa contar historias, estar detrás de las cámaras". Habrá que seguirle la pista muy de cerca porque ha empezado con muy buen pie.

'The Witcher' es una adaptación bastante potente gracias a sus efectos especiales y escenas violentas, aunque se resiente en algunos momentos por su protagonista. Cavill nunca ha sido la alegría de la huerta, pero como Geralt, y con esa voz que parece la de Batman, suena en muchas ocasiones acartonado y falto de alma. Cuando le rodean otros personajes, como el de Yennefer, la cosa cambia. En cuanto a las tramas, las explicaciones se cuentan de puntillas, obligando al actor a elaborar en su cabeza sus propias elucubraciones. Aún así, 'The Witcher' es la serie de fantasía que estábamos esperando para rematar por todo lo alto este año.