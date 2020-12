"Lo que se pierden algunos": El increíble look de Lili Reinhart ('Riverdale') más bella que nunca para despedir el año

Los actores de 'Riverdale' están disfrutando de un merecido descanso del rodaje por las fiestas navideñas, y aunque no han podido volver a casa para celebrarlas debido a las medidas de seguridad del coronavirus, lo están aprovechando al máximo.

Primero fueron KJ Apa y Cole Sprouse quienes lo demostraron con sus idílicas fotos en la alejada cabaña en las montañas donde han decidido pasar estos días, que parece salida de una postal invernal.

Ahora, Lili Reinhart no se ha quedado atrás y ha demostrado que también sabe celebrar a su manera esta ocasión especial, y lo ha hecho compartiendo su look más espectacular que está revolucionando a sus amigos y seguidores, con más de 3 millones y medio de reacciones en unas horas.

"Cásate conmigo", "Lo que se pierden algunos", "Menuda belleza" o "OK me he muerto" son algunos de los comentarios que ha despertado Lili con su foto más diferente. Puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

