Hace solo unos días que 'The Crown' ha estrenado su tercera temporada donde se ha producido el cambio de actores para dar paso a una etapa más adulta de sus protagonistas.

Así, Claire Foy, quien fue la primera en dar vida a la reina Isabel II, ha cedido el testigo a la oscarizada Olivia Colman. Pero ya podría saberse quién sería la sustituta de Colman en la quinta y sexta temporada de la ficción, una etapa que seguramente refleje el principio de los años 90.

La elegida hbría sido la actriz Imelda Staunton, según ha anunciado 'Daily Mail', a quien mucho recordaréis como la odiada en Dolores Umbridge en 'Harry Potter'. Además, la intérprete tiene muchos otros grandes trabajos a sus espaldas como 'Downton Abbey' (la película), 'Maléfica', 'Pride', 'Destino: Woodstock' o 'Shakespeare in love', entre muchos otros.

Aunque la información ha sido desmentida por un responsable de Netflix al medio 'The Wrap': "Actualmente estamos filmando la temporada 4 de The Crown, pero aún no hemos encargado ninguna temporada más, por lo tanto, cualquier noticia sobre el casting sigue siendo pura especulación".

¿Se trata de un filtración? ¿Veremos a Imelda Staunton en 'The Crown'? Todavía es pronto para saberlo.

