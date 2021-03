"La energía femenina": La imagen en topless de Dove Cameron que ha enloquecido a los fans de 'Los Descendientes'

Dove Cameron se ha convertido en uno de los rostros del momento dentro del público juvenil tras varios proyectos de éxitos en Disney Channel como la saga de 'Los Descendientes' donde demostraba sus dotes interpretativas y vocales.

Desde que era muy joven Dove sabía que quería dedicarse a la interpretación y en una reciente entrevista que ha concedido a 'Beatroute' ha hablado sobre cómo se decía a sí misma que lo iba a conseguir: "Si eres firme en tus metas, el universo conspira para que esto suceda".

"Me digo a mí misma estas locas cosas imposibles, y nueve de cada diez veces, ¡se hacen realidad! Solo tienes que salir de tu propio camino y las moléculas llenarán el espacio que creas ", dice.

Además, Cameron ha estado hablando sobre sus nuevos proyectos donde ha comentado que está preparando una nueva serie de comedia musical llamada 'Schmigadoon!': "Ha sido uno de los aspectos más destacados de mi carrera", dice Dove de la ficción que se estrenará en Apple TV este año.

También ha comentado lo mucho que le ha ayudado el reparto con el que ha coincidido en la serie: "Estas personas son mis héroes personales. Tuve mucha suerte, porque pasé un último par de meses realmente duros, y pude pasar esos días con algunas de las personas más divertidas del planeta. Podría ir a Keegan o Alan o Kristen y decir: 'Chicos, estoy teniendo un colapso, voy a arder', y me daban consejos, me hacían reír, me preparaban una bebida o simplemente me decían , 'Te tenemos.' Fue super jodidamente especial".

Otro de los aspectos que han tocado ha sido la salud mental y los procesos por lo que ha pasado la actriz para superar sus momentos más oscuros: "Fui testigo de tanto dolor al principio de mi vida, y recuerdo haber pensado que es tan extraño que pretendamos que el dolor no existe. Como, cada persona está al tanto de este gran secreto, diciendo 'Somos buenos', pero, como, ¿POR QUÉ? ¿PARA QUIEN? ¿Cuál es el punto cuando la persona de al lado podría estar pasando por las mismas cosas? Estas conversaciones ayudan a las personas, ¡así que hagámoslas! Hay tanta fuerza en la vulnerabilidad".

Dove también ha protagonizado una llamativa sesión de fotos donde destaca una imagen que ha compartido Cameron en la que aparece en topless y que puedes ver en el vídeo de arriba.

