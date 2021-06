La imagen tras las cámaras del reparto de 'The Boys' donde vemos cómo se llevan en la vida real

La temporada 3 de 'The Boys' continua, y es que la serie de Amazon Prime, tras el éxito de las dos temporadas anteriores, sigue viento en popa, y más aún con la incorporación de Jensen Ackles, más conocido por su papel como Eric Brady en 'Days of Our Lives' o protagonizando la serie 'Supernatural', haciendo de Dean Winchester. Jensen dará vida a Soldier Boy en lo próximo que se viene a 'The Boys'.

'The Boys' cautivó a propios y extraños con un estilo diferente de superhéroes. Hacen olvidar al héroe cláscio, como 'Superman', 'Spiderman' o el Capitán América. Y es que 'Homelander', 'El Patriota' en castellano, es el nuevo prototipo de héroe, un súper al que solo le importa formar parte del ejército estadounidense, y que no le importa absolutamente nada ni nadie, y hará lo que sea para conseguir alcanzar ese objetivo.

Ahora, con el rodaje de la tercera temporada en marcha, el reparto ha querido compartir unas imágenes de lo bien que se lo pasan con Jensen Anckles, y es que Anthony Starr, que interpreta a 'Homelander', es el que ha publicado esta foto en su cuenta oficial de Instagram.

"Grandes personas, afortunado de tenerlas en mi vida. Estamos haciendo una temporada increíble para todos ustedes. Y comer de forma intermitente. Además... Este es un ejemplo de cómo intentar sacar una foto con @itsnatemitchell en ella. Debido a que es tan guapo es tan guapo que tapa cabezas sin darse cuenta y alguien tiene que salir peor tratando de mover su cabezón. Tuve que elegir. Pierdes esta ronda Erin", escribe el actor en la foto donde también podemos ver a Jack Quaid, Karen Fukuhara, Laz Alonso, Nathan Mitchell, Erin Moriarty o Karl Urban.

Este es el buen rollo que hay en el rodaje de la nueva temporada, con Jensen Ackles ya adaptado. Además, así queda demostrado que, aunque 'Homelander' sea un personaje malvado, afortunadamente, Anthony Starr se aleja mucho de lo que representa 'El Patriota' y se deja ver con este tipo de fotos.

