Ian Somerhalder (Damon Salvatore) es uno de los protagonistas más queridos del gran fenómeno adolescente 'Crónicas Vampíricas'. Tras más de ocho años interpretando el papel, ha dejado claro el aprecio y cariño que ha tenido siempre hacia el personaje y la serie.

Durante el evento Wizard World Philadelphia 2019, a Ian Somerhalder se le preguntó sobre su momento favorito en 'Crónicas Vampíricas'. Un momento muy caliente que recuerda con especial cariño y puedes encontrar en el vídeo de la noticia con las declaraciones del actor.

Pregunta a la que el actor respondió haciendo referencia al episodio 1x06 'Chicas perdidas' emitido por primera vez en 2009, según ha recogido CinemaBlend,

El protagonista de la serie ha hablado sobre el éxito y la repercusión que ha tenido la serie, sobre todo ahora que, diez años después, se sigue hablando de ello. Además, el actor mostró su reacción al episodio que vio por primera vez junto a su compañero en la ficción Paul Wesley (Stefan Salvatore).

"Recuerdo haber visto ese episodio y pensar 'qué mundo más interesante hemos creado'. Recuerdo haber terminado ese capítulo y luego verlo en directo y pensar... Fuimos al apartamento de Paul Wesley, pudimos sentarnos y verlo. Estaba con un muy querido amigo mío que acababa de volar para estar con nosotros. Ese episodio terminó y los tres nos miramos y nos dijimos: 'Hostia, esto va a durar mucho tiempo'. Esto es una serie de éxito, hemos creado una pequeña serie increíble. Ahora casi 10 años después ¡todavía sigo aquí hablando con vosotros!".

'Crónicas Vampíricas' terminó su octava temporada en marzo de 2017 y aun así, actualmente, Ian sigue agradeciendo a sus fans la gran labor que ha hecho posible dicho éxito.

"Bromas aparte, sois vosotros los que nos mantuvisteis en antena. Gracias. Porque lo que aprendí y lo que obtuve de esta experiencia me ha cambiado la vida, como poco. Me dio la confianza, los recursos y los huevos, realmente, para salir y crear mis propias cosas, y que con suerte, no fueran una mierda", bromeó el actor.

Desde entonces, Ian Somerhalder ha estado ocupado con muchas cosas, pero en cuanto a televisión, está trabajando en la postproducción de su nueva serie de vampiros médicos, 'V-Wars', de la que ya tenemos su primera imagen.

