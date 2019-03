Primera imagen de Ian Somerhalder como un espectacular 'Doctor Macizo' en 'V-Wars', su nueva serie de vampiros

Tras el final de 'Crónicas vampíricas' y su no confirmación en 'The Originals', pensábamos que no volveríamos a ver a Ian Somerhalder reencarnando a un vampiro en alguna serie de televisión. Pero lo cierto es que desde que se anunció que sería el protagonista de 'V-Wars', una ficción de Netflix de esta temática, sus fans deseaban verle en acción.

Ahora el que daba vida a Damon Salvatore ha publicado la primera imagen como Dr.Luther Swann, alias el nuevo 'Doctor Macizo', ¡cómo le queda el uniforme! 'V-Wars' tendrá una temporada con 10 episodios y se estrenará en algún momento de 2019.

Hasta ahora lo que sabemos sobre su personaje es que dará vida a un Doctor cuyo mejor amigo, Michael Fayne (Adrian Holmes), se convierte en un vampiro mediante una misteriosa enfermedad. Tal como comienza a expandirse el virus, el mundo se divide en humanos y en vampiros con Fayne como el principal líder de los vampiros. Por otro lado, Swann intenta buscar una cura para este virus.