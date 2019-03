'House of Cards' confirma su éxito con una nueva temporada

"Empezamos a grabar la segunda temporada de #houseofcards en dos semanas". Con este 'tuit' ha confirmado la actriz Constance Zimmer el comienzo del rodaje de la segunda temporada de 'House of Cards'. La serie de Netflix, protagonizada por Kevin Spacey, ha recibido el apoyo del público y la crítica.



Entre sus adeptos se encuentra el actor y cómico británico Ricky Gervais, quien publicó en twitter: "Acabo de ver el segundo episodio de House of Cards. Impresionante. Inspirador. Mi nuevo programa favorito. Spacey es Dios y Netflix es el futuro".



'House of Cards' sólo se emite a través del streaming de Netflix y no en una cadena de televisión (en nuestro país, Canal+ ha emitido la primera temporada). La segunda temporada tendrá 13 episodios, aún se desconoce se Netflix los colgará todos a la vez como hizo con la primera temporada, que se estrenó el pasado febrero.



'House of Cards' es la adaptación de la mini-serie americana del mismo nombre, que a su vez estaba basada en el libro homónimo de Michael Dobbs.



La serie está protagonizada por Kevin Spacey ('American Beauty') que interpreta a Frank Underwood, un demócrata por el estado de Carolina del Sur al que su partido promete el cago de Secretario de Estado.