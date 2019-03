"Homie y yo estamos aquí para desmentir unos rumores sin fundamento alguno sobre que nos vamos a separar", dice Marge. El matrimonio más longevo de la televisión ha superado su crisis y finalmente no se divorciarán. Homer y Marge Simpson han desmentido su separación en un comunicado en el que el patriarca de la familia Simpson confirma: "¡Marge y yo somos como uña y carne!".



Hace unos días que saltaba la noticia: Homer y Marge se separan en la 27ª temporada de 'Los Simpson'. El productor de la serie de Fox, Al Jean, comentaba que, al inicio de la temporada, la pareja se divorciará por unos problemas en su matrimonio. Evidentemente, su separación será temporal, pero muchos seguidores de la serie no leyeron la letra pequeña y la red se llenó de comentarios y quejas.



Tal fue el revuelo creado que el mismísimo Bart Simpson salió en defensa del matrimonio de sus padres, como os contábamos hace unos días: "Homer y Marge no van a romper", escribía el mayor de los hijos Simpson.



Finalmente, la propia pareja ha confirmado en este vídeo que no se separan y que son "como uña y carne".