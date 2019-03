Homenaje a Cory Monteith en 'Glee'

Tras los dos primeros episodios, tributo a los Beatles, llega a la comedia musical de la Fox The Quarterback, el capítulo que estará centrado en el actor fallecido Cory Monteith.



Así, la cadena estadounidense ha lanzado un conmovedor clip promocional, titulado "Farewell to Finn" (Adiós a Finn), en la que se muestran a los compañeros de Monteith rindiendo tributo a la estrella de Glee. Un vídeo ya deja entrever que este será un episodio tan conmovedor como emocionante.



"TODO LO QUE SE VE EN EL EPISODIO ES REAL"

Ryan Murphy, creador de Glee, desveló -durante la proyección del primer capítulo de 'American Horror Story: Coven'- algunos detalles del rodaje del episodio. Murphy no dudó el alabar al actor fallecido, así como en destacar que filmar este capítulo ha sido uno de los momentos "más duros" de su carrera.



"Nunca he visto a un equipo que no pudiera seguir grabando y que tuvieran que salir de la sala llorando", declaraba el creador de Glee. "Fue muy difícil, me esforcé mucho trabajando en ello. Las actuaciones son increíbles en todos los sentidos".