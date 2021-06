Los gemelos Crovetti son un fenómeno y ahora les toca compartir pantalla Naomi Watts en la película 'Goodnight Mommy'. Cameron y Nicholas ya son todas unas estrellas, y el pequeño Cameron ya ha participado en una superproducción como 'The Boys', siendo el hijo de 'El Patriota'.

Tanto Cameron como Nicholas hicieron su primera gran aparición en la serie de éxito 'Big Little Lies', la adaptación de la novela escrita por Liane Moriarty, en la que dan vida a los hermanos Wright, los hijos de Nicole Kidman con Perry Wright.

Pues bien, ahora, después de su intervención en 'Big Little Lies', se embarcan en un nuevo proyecto, la película 'Goodnight Mommy'. Un remake de la película original que se estrenó en 2014 y cuenta la historia de una madre que se somete a una operación de cirugía estética. Esto hará que los gemelos crean que hay alguien haciéndose pasar por su madre y esto desencadena una serie de acontecimientos. Cameron y Nicholas darán vida a los hermanos Elias y Lukas, mientras que Naomi Watts hará de su madre.

Un nuevo proyecto para los Cameron y Nicholas Crovetti en el que vuelven a dar vida a unos chicos un tanto siniestros. En el tráiler que puedes ver arriba han sorprendido mucho por lo mayores que están, y es que el tiempo no pasa en balde. ¡Cuesta reconocerles!

Cameron Crovetti cuenta cómo entró en 'The Boys'

Cameron cuenta en una entrevista a ComicBook cómo fue unirse al plantel de la serie de Amazon Prime: "Todavía no había recibido la audición un par de meses antes de que la lanzaran. Comenzaron a elegir para este papel. Y creo que mi madre me grabó una vez y luego creo que me aceptaron. Después creo que descubrimos como un mes después que obtuve el papel. Nos vimos toda la temporada mientras la grabábamos. Estábamos como ‘wow’".

A esto, su madre añade: "No sabíamos qué serie era. Había cosas que aún no habían salido, y nunca antes había oído hablar de ella. De hecho, nos lo vimos de una. Volamos a Toronto y él sabía que iba a ser el hijo de Homelander y luego nos vimos en maratón la primera temporada cuando salió".

