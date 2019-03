'Heridas abiertas' podría tener una segunda temporada después de todo

Marti Noxon, creadora de 'Heridas abiertas', ha acudido al festival SXSW donde ha revolucionado a los fans de la serie de HBO con nuevas noticias.

Noxon ha admitido que ella y Gillian Flynn, autora del libro en el que se basa la serie, han considerado continuar la historia.

"Puede que haya una secuela, puede que podamos descubrir más de Adora y la hermana de Camille", confiesa la showrunner. "Gillian y yo lo hemos estado pensando".

Ciertamente hay algunos cabos sueltos que la serie no abordó en su final y que sí incluye la novela, y no sería la primera serie "limitada" que acaba teniendo una continuación en HBO, como ya ocurrió con 'Big Little Lies'.

