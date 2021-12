Henry Cavill coló esta parte de los libros de 'The Witcher' en la serie sin permiso en la temporada 2

La temporada 2 de 'The Witcher' por fin se ha estrenado en Netflix este mes de diciembre trayendo de vuelta al cazador de monstruos Geralt de Ravia 3 años después del estreno de la temporada 1.

Desde que se supo que Henry Cavill había sido el actor elegido para dar vida a Geralt sabemos que el actor británico es una gran admirador de los libros de Andrzej Sapkowski y los videojuegos de la historia.

Por ello, Cavill es capaz de meterse en el personaje mucho más allá de lo que el papel requiere. Así, en una entrevista para un medio polaco que ha recogido 'Redanian Intelligence' el intérprete ha confesado que logró meter en esta temporada 2 parte de un diálogo que está en lo libros pero no salía en la serie.

"Hay un fragmento justo al comienzo de 'Blood of Elves' donde Geralt pierde el conocimiento en Sodden Hill. Geralt experimenta una visión en este momento y habla con la Muerte. Luego, se pronuncian unan preciosas palabras sobre cruzar el prado y la niebla", explica el actor.

"No había tal escena en la serie, y estas palabras me cautivaron con su poesía, eran tan maravillosamente 'Sapkowski' que quería que las dijera mi Geralt. Sin embargo, no tenía ganas de tener una larga discusión sobre si podría añadir esto en alguna parte. Así que lo hice, dije las palabras frente a la cámara y estaba listo para enfrentar las consecuencias. Finalmente, este problema dio en el blanco en la temporada 2", termina diciendo.

