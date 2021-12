Así es el tráiler del spin-off 'Blood Origin', escondido en los créditos de 'The Witcher'

Los fans que ya han terminado 'The Witcher' habrán descubierto que en los créditos del último capítulo de su temporada 2 se escondía una sorpresa. Si no, no te preocupes que no te contaremos spoilers de la trama.

Se trata del primer avance de 'The Witcher: Blood Origin', la serie precuela que están preparando tras el éxito de la ficción con Henry Cavill.

'Blood Origin' se ambientará 1200 años antes de 'The Witcher', y contará el origen del primer Brujo y la Conjunción de las Esferas, también basándose en la saga de Andrzej Sapkowski, autor del universo. Puedes ver el tráiler arriba.

Escena postcréditos 'The Witcher' | Netflix

Así es 'The Witcher: Blood Origin'

La nueva serie de Netflix narrará los sucesos que llevaron a la decisiva Conjunción de las esferas, cuando los mundos de los monstruos, los humanos y los elfos se fundieron en uno.

Michelle Yeoh ('Shang-Chi') protagonizará la serie como Scian, la última superviviente de una tribu de elfos nómadas y guerreros. También se le unen Fjall (Laurence O'Fuarain), un guerrero en busca de venganza, y Éile (Sophia Brown), una guerrera que lo deja todo para convertirse en bardo.

Seguro que te interesa

Henry Cavill presenta la temporada 2 de 'The Witcher' en Madrid: "Leo todo lo que escriben los fans"