Has visto al doble de Chris Pratt en otra serie y no te habías dado cuenta

La sexta temporada de 'Orange Is The New Black' se estrenó hace tan solo unos días y los fans de la serie no han pasado por alto a un curioso personaje de la serie, Luschek, que al parecer, actúa, habla y hasta se parece al mismísimo Chris Pratt.

Matt Peters es el actor que interpreta a Luschek en 'Orange Is The New Black' y ya en 2015 comentó en Twitter que dejaran de llamarlo el “Chris Pratt gordito y de bajo presupuesto”.

"¡Twitter! Parad de llamarme el barato y gordito Chris Pratt. También podréis verme en la nueva película 'Triassic Playground'". Señalaba el actor en tono de broma y caricaturizando las películas de Pratt de Jurassic World.

Parece que los guionistas de la serie ya eran conscientes del parecido de este personaje y el físico de Peters con el actor Chris Pratt y en esta temporada han añadido un pequeño guiño a esta broma tuitera en uno de los diálogos, que por supuesto, los fans se han encargado de recopilar y transmitir a través de Twitter.

"Oh Dios Mio! he estado diciendo que Luscheck (o como se escriba) se parece a Chris Pratt por años! Finalmente el mundo lo ha visto #oitnb #OITNB6

"Luschek es el Chris Pratt de los pobres' es mi línea favorita en esta temporada 6 de #OITNB Sabía que me recordaba a alguien!"