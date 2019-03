El ataque zombie continúa. AMC ha renovado por una quinta temporada la serie 'The Walking Dead'. La renovación de la ficción era un secreto a voces, ya que es la serie más vista de la cadena estadounidense: el estreno de la cuarta temporada (actualmente en emisión) fue visto por más de 16 millones de espectadores en EEUU, batiendo todos los récords de audiencia.



"Estamos muy contentos de hacer lo que seguro es uno de los anuncios de renovación menos emocionante que jamás se ha hecho: 'The Walking Dead' renueva para una quinta temporada", dijo Charlie Collier, presidente de AMC, que destacó que la serie es un show "que ha eliminado la tradicional separación entre cable y televisión".



"Su creciente base de fans ha ido creciendo cada temporada y especialmente la última, con el estreno de la cuarta temporada a principios de este mes que rompió todos los récords de audiencia de la serie y se convirtió en la retransmisión no deportiva más vista en la historia de la televisión por cable", presume el presidente la AMC que termina dando las gracias a los seguidores "en nombre del increíble equipo que trabaja a ambos lados de la cámara".



"Muchas gracias a todos los fans y aquí tenéis más Dead", finaliza el comunicado en el que la AMC también aprovecha para confirmar que el nuevo productor ejecutivo de la serie Scott Gimple seguirá como guionista y productor principal de la serie.



El último capítulo emitido en EEUU, titulado "Isolation", fue visto por casi 13 millones de espectadores, manteniendo la gran audiencia de su estreno, cuando la serie batió todos los récords con más de 16 millones de espectadores.