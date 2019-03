Los guionistas de Hollywood premian a 'Breaking bad', 'Louie' y 'Girls'

Los guionistas no se olvidaron de 'Mad Men' ni de 'Breaking Bad'. Este domingo se celebró la ceremonia de entrega de los premios anuales del Sindicato de Guionistas de Hollywood (los Writers Guild Awards, en inglés), en Los Angeles. Unos galardones muy repartidos que premiaron a todas las grandes series del momento.



'Breaking Bad' (AMC) recogió el galardón al mejor drama, mientras que 'Louie' (FX) hizo lo propio en el apartado de comedia. 'Girls' (HBO) no se fue de vacío y fue premiada como mejor serie de estreno.



Los guionistas premiaron el capítulo "Virgin Territory" de 'Modern Family' (ABC) como mejor guión de comedia y el episodio "The Other Woman" de la quinta temporada de 'Mad Men' (AMC) como el de mejor serie dramática.



En la categoríad e miniserie, el premio al mejor guión adaptado fue para 'Game Change' (HBO) y el de mejor guión original fue a parar a la miniserie de mayor éxito de History Channel, 'Hatfields & McCoys'.