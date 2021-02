El guiño en 'This Is Us' que adelantaba el nombre de la hija de Kate y Toby

La industria de la televisión y los rodajes han cambiado radicalmente debido a la pandemia del coronavirus. Aquellas series que han podido volver al trabajo lo han hecho con rigurosos protocolos de seguridad para prevenir el contagio y muchas ficciones han decidido incluir lo que está pasando en el mundo en su historia.

Una de estas últimas es 'This Is Us', y es que el drama familiar no podía dejar fuera una situación que está marcando la historia de todos como es el COVID-19.

Su último capítulo, el 5x08, ha sido además uno de los más especiales pues hemos tenido parto doble (o mejor dicho, triple). La familia Pearson se expande con una nueva generación de Los Tres Grandes; los mellizos de Kevin y la bebé adoptada por Kate y Toby compartirán el mismo cumpleaños. Este precioso guiño que replica la historia original, dos mellizos y un hijo adoptado, no ha sido el único guiño del emotivo capítulo.

Kate y Toby con su primer bebé, Jack | NBC

Y es que una de las tramas es la preocupación de Toby por elegir el segundo nombre de su hija, hasta que no estén seguros al 100% de que su madre biológica no se va a arrepentir. Y mientras está esperando en el parking del hospital, ya que las normas COVID no permiten más acompañantes, conoce a un preocupado marido que está esperando a ver si su mujer, Rose, vive o muere, contagiada con el virus. Tras contarle su conmovedora historia, Toby tiene un momento revelación y decide poner el nombre de la mujer (que finalmente parece que va a recuperarse) a su pequeña.

Lo que no todos los fans han notado, es que en el momento en el que Toby le revela a Kate el nombre que ha escogido, Hailey Rose Pearson, se ve claramente en el plano cómo Chrissy Metz lleva unos bonitos pendientes con forma de "rosa" mientras acuna a su hija. Parece que el destino estaba de su parte.

