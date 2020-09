Sterling K. Brown ('This Is Us') se desnuda en un selfie muy sexy por una poderosa razón

Sterling K. Brown no ha dejado a nadie indiferente con su última imagen. El protagonista de 'This Is Us' ha querido buscar una buena forma para alentar a los ciudadanos estadounidenses a registrarse para votar en las próximas elecciones de Estados Unidos.

Sterling compartió una foto de él sin camisa en su cuenta de Twitter mostrando su pecho cincelado y sus abdominales muy trabajados, una estratagema donde el actor escribió: "¿Te gusta lo que ves? Hay más por aquí..", y dejó un misterioso enlace junto a la frase.

El enlace de Sterling, por supuesto, llevaba a vote.org. Una broma para llevar a sus seguidores a un sitio web de registro de votantes para participar en las próximas elecciones de Estados Unidos. Una ingeniosa forma de llamar al atención para una buena causa.

Los actores de Hollywood están muy entregados en estas fechas en las redes sociales, animando a sus fans a que se registren para votar. Las elecciones se celebrarán el próximo 3 de noviembre y se decidirán entre el actual presidente Donald Trump o el candidato demócrata, Joe Biden.

