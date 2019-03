La gran quiniela: llegan los Emmys

El próximo domingo 18 de septiembre, a eso de las 3:00 de la mañana en España, comenzarán a llegar al Teatro Nokia de Los Ángeles las estrellas de la pequeña pantalla vistiendo sus mejores galas. No es para menos, son los Oscar de la televisión. La 63ª edición de los premios Emmy es una de las más reñidas: series veteranas como 'Mad Men' o Dexter se enfrentan a debutantes del calibre de Juego de Tronos y Boardwalk Empire.



Precisamente las superproducciones de HBO, Juego de Tronos y Boardwalk Empire, optan junto a 'Mad Men' (AMC), Dexter (Showtime), 'Friday Night Lights' (NBC) y The Good Wife (CBS) por levantar la estatuilla más deseada: el Emmy a la Mejor Serie. Para nuestro bloguero Número de Serie apostó por 'Mad Men', porque "es la mejor serie actual, con unos actores, un guión y una puesta en escena dignas de todos los premios posibles". Coincide el portal Entertainment Weekly, que apuesta por que ganará la serie de publicistas, aunque según Ken Tucker debería llevárselo 'FNL'.



LOS MEJORES INTÉRPRETES

Seguimos hablando de 'Mad Men', porque su protagonista es el candidato a llevarse este año (¡por fin!) el Emmy al Mejor Actor de Drama. Tras cuatro años consecutivos, Jon Hamm tiene todas las papeletas para ser el elegido por su magnífica interpretación de Don Draper. Aunque no lo tiene nada fácil porque se enfrenta a Steve Buscemi y su soberbia interpretación del gánster Nucky Thompson. Repiten Hugh Laurie y Michael C. Hall.



En este mismo apartado, pero hablando en femenino, las actrices que copan todas las apuestas para llevarse el premio son Julianna Margulies (The Good Wife) y Elisabeth Moss ('Mad Men'). EW apuesta por la primera aunque cree que debería llevárselo la segundo y Número de Serie no sabe a cuál elegir. Aunque no debemos olvidarnos del gran trabajo hecho por Mireille Enos en 'The Killing' (AMC) y la veterna Kathy Bates ('Harry's Law').



UN AÑO DE RISAS

La comedia vive un gran momento en la producción estadounidense. Las seis series nominadas a Mejor Comedia son Glee, 'Parks & Recreation', 'The Office', Modern Family, '30 Rock' y The Big Bang Theory. La sitcom de ABC, Modern Family, encabeza todas las quinielas, como la de Número de Serie: "Lo tiene todo: un guión sencillo, actores excepcionales y unas tramas sencillas pero bien construidas que hacen reír a cualquiera".

Modern Family copa la categoría de actores secundarios de comedia, con cuatro candidatos. En cuanto a protagonistas de comedia, parece que Steve Carrell y Laura Linney serán los ganadores por sus papeles en 'The Office' y 'The Big C'.



OTRAS CATEGORÍAS

En el apartado de miniseries se encuentra Downton Abbey, la ficción inglesa revelación de 2010. En la misma categoría compite la producción de la HBO protagonizada por Kate Winslet, 'Mildred Pierce', 'The Kennedys', 'Cinema Verité', 'Too big to fall' y 'Los pilares de la Tierra'.