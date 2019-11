El final de 'Gossip Girl' es ya un hito en la televisión ya que después de seis años se descubrió la identidad de la persona anónima que espiaba las vidas de la élite adolescente de Manhattan.

Sin embargo, la revelación fue muy polémica y no convenció a casi nadie. Si aún no lo has visto, no sabemos muy bien qué haces con tu vida pero a continuación habrá spoilers.

Y es que ahora han confesado cuál era la idea original para la identidad de la incisiva persona anónima y tiene mucho más sentido que Dan Humphrey (Penn Badgley).

El showrunner de la serie, Josh Safran, se decidió a responder en el Vulture Festival, zafándose un poco de la responsabilidad al no haber continuado trabajando en la última temporada.

"Me gusta bromear sobre que Dan fuera Gossip Girl porque yo ya había dejado la serie para ese entonces. Dan no era quien yo pretendía que fuera Gossip Girl, así que la verdad es que tendrías que pedirle explicaciones a otro".

Pero lo cierto es que durante el transcurso de la exitosa ficción se barajaron un par de nombres diferentes.

"Entiendo por qué Dan fue Gossip Girl. Pero yo tenía el corazón puesto en Nate". Aunque antes de Nate, fue Eric (el hermano de Serena):

"Trabajamos duro para poner algunas miguitas que llevaran a Eric, pero entonces el NY Post escribió un artículo diciendo que era él así que tuvimos que tacharlo todo", confiesa.

"Y entonces... uno de los guionistas se dio cuenta de que Nate nunca le había mandado un cotilleo a Gossip Girl, lo cual era verdad al menos hasta el final de la quinta temporada. Nate nunca mandó nada en los episodios, por lo que pensamos, 'Ah bueno, entonces él es Gossip Girl'".

Lo cierto es que hubiera tenido mucho más sentido que el más "renegado" de los ricos del Upper East Side se revelara contra el estatus en el que había nacido, pero finalmente nos quedamos con Dan y su "carta de amor" (?) a Serena.

Ahora que vamos a tener un reboot de la serie con los mismos creadores, y que sabemos que Chace Crawford volverá, ¿podremos ver cómo encaminan la historia?

· · ·

