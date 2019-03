'Glee' no seguirá a los graduados del McKinley

Quien se gradúa en el Instituto McKinley, se va a estudiar a la universidad. Ni repite curso ni siguen sus pasos. Y lo ha confirmado nada más y nada menos que Kevin Reilly, máximo responsable de Fox. 'Glee' tendrá una cuarta temporada con nuevos protagonistas tras la graduación de Rachel, Finn, Kurt, Mercedes y Tina.



Kevin Reilly, máximo responsable de Fox,ha comparecido ante la prensa para desmentir el rumor que desde hace semanas circulaba entre los fans de serie. "Se graduarán los personajes que se tengan que graduar y lo que está por venir para la próxima temporada será una idea diferente", ha afirmado Reilly en declaraciones ante la Asociación de Críticos de Televisión estadounidenses recogidas por TV Line.



¿QUE PASARÁ CON RACHEL BERRY?

El directivo de Fox también entró a valorar el futuro más inmediato de una de sus series estrella. Y aunque Kevin Reilly confirmó anteriormente que el personaje protagonista de Lea Michele (Rachel Berry) estaría "sin duda" en la próxima temporada de 'Glee', lo cierto es que ahora Reilly se contradice.



"Me gustaría ver a todo el elenco original de vuelta a la serie, sin embargo, tengo que revisar el contrato que cada uno de ellos tienen con el proyecto, y a partir de ahí, tomar decisiones", señaló.



En cambio, quien sí que vuelve a 'Glee' en la cuarta temporada es Cory Monteith. Tras la graduación de Rachel Berry en el instituto, aparecerá con un papel destacado su misterioso novio en la pantalla, Cory Monteith, que se asegura así su hueco en la próxima entrega. "Sí, voy a estar de vuelta", declaró Monteith a 'The Hollywood Reporter'. "Estoy muy emocionado", asegura el actor.



RICKY MARTIN CON LOS PROTAGONISTAS

Quien ya ha estado en las clases del McKinley ha sido el cantante Ricky Martin. Lea Michele no pudo resistirse a 'tuitear' una foto con el artista tras la grabación con él. "Mucha diversión en el set con Ricky" es lo que se puede leer bajo la imagen en la que todos los protagonistas de la serie musical.



Martin aparecerá como estrella invitada, en principio, en un solo capítulo. Sin embargo, lo mismo ocurrió con Gwyneth Paltrow y al final la actriz no se pudo negar a seguir haciendo números musicales para 'Glee'.