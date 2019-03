Glee se lleva dos Teen Choice Awards

Los críticos tienen sus premios, los actores se reconocen entre ellos con los premios de sus asociación, los guionistas también se premian... pero ¿y los que ven la televisión no premian a sus favoritos? Este domingo tuvo lugar en Estados Unidos la gala de Teen Choice Awards, los galardones más juveniles que eligen los adolescentes americanos y que premian principalmente las series y estrellas más acordes con su edad.



Las series triunfadoras de esta edición fueron 'The Vampire Diaries' y 'Gossip Girl', de la cadena The CW. La ficción sobre vampiros recibió hasta 5 premios, entre los que destacan el de Mejor serie de ciencia ficción y los de sus protagonistas (Ian Somerhalder y Nina Dobrev).



'Gossip Gril' hizo lo mismo en el apartado de drama: mejor serie, mejor actor protagonista (Penn Badgley) y actriz (Blake Lively). En lo que se refiere a comedia, Glee se llevó el premio a la mejor serie y Cory Monteith al mejor actor de comedia.