"Finally piecing it together" (Finalmente, reconciliadas) es el lema de la nueva temporada de 'Girls'. La cadena HBO ha lanzado el cartel de la quinta entrega de la serie creada por Lena Dunham, que vuelve el próximo 21 de febrero.



Además de esta imagen, el portal EW ha publicado las fotografías de la boda de Marnie (Allison Williams), que contará con sus amigas Lena Dunham (Hannah), Jemima Kirke (Jessa) y Sosia Mamet (Shoshanna) como damas de honor.



La cadena HBO continúa con la promoción de la penúltima temporada de la serie con una nueva promo, en la que anuncia que "son más amyores, pero no mucho más sabias".