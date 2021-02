Gina Carano ha sido despedida terminantemente de 'The Mandalorian', donde interpretada el papel de Cara Dune. La productora Lucasfilm así lo anunciaba asegurando además de que no volverán a contar con ella en ningún proyecto futuro.

La decisión viene después de que se produjeran una serie de incidentes con Carano y sus comentarios en redes sociales, que han sido calificados de antisemitas, tránsfobos o negacionistas del coronavirus.

Ahora Carano se ha pronunciado con un comunicado que recoge Deadline y en el que anuncia que ya está preparando su nuevo proyecto en colaboración con la web conservadora The Daily Wire.

"The Daily Wire me está ayudando a cumplir uno de mis sueños, desarrollar y producir mi propia película. Grité por ayuda y mi plegaria fue escuchada. Ahora estoy mandando un mensaje directo de esperanza a todo el que viva con miedo a la cancelación por la mafia totalitarista. Solo acabo de empezar a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no les dejamos", declara.

Por su parte el cofundador de The Daily Wire Bob Shapiro confirmaba la información añadiendo: "No podemos estar más emocionados de trabajar con Gina Carano, un increíble talento rechazado por Disney y Lucasfilm por ofender al autoritarismo de la Izquierda de Hollywood [...] Estamos deseando llevar el talento de Gina a los americanos que la quieren".

