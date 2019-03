George R.R. Martin necesita un Walter White para 'Juego de Tronos'

El próximo domingo 22 de septiembre se entregan Emmys, los premios más importantes de la televisión y George R.R. Martin escribe en su blog una entrada haciendo un alegato a favor de la adaptación televisiva de sus novelas, 'Juego de Tronos', que está nominada en la categoría de mejor serie de drama junto a la potente 'Breaking Bad, a 'House of Cards', 'Homeland', 'Downton Abbey' y 'Mad Men'.



Martin empieza su 'post' hablando sobre el último episodio de 'Breaking Bad', titulado "Ozymandias", diciendo que había sido "asombroso" y continúa reflexionando sobre el personaje que interpreta Bryan Cranston en la serie de AMC: "Walter White es más inhumano que cualquiera de los personajes de Poniente. Tendré que hacer algo al respecto".



Sin embargo, Martin sigue escribiendo: "Creo que 'Juego de Tronos' puede tener una oportunidad de arrebatarle el Emmy este año a 'Breaking Bad'". Aunque el escritor de la saga fantástica no tarda en reconocer entre paréntesis que "son los claros favoritos", refiriéndose a 'Breaking Bad'.



Para acabar el post, Martin halaga a las demás series que compiten con la suya en la categoría de mejor drama, "todas son buenas", escribe. "Será una carrera interesante. Sabremos todo el próximo domingo 22 de septiembre", finaliza la entrada George R.R. Martin.