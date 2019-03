George RR Martin enloquece a sus seguidores con un enigmático mensaje en redes sociales

George RR Martin suele jugar al despiste con sus seguidores en redes sociales. El autor de las novelas de 'Juego de Tronos' ha publicado en su cuenta de Twitter una ilustración oficial del libro 'El mundo de hielo y fuego' con la siguiente frase: "¡Ay, ay de aquella gran ciudad, Valyria, la ciudad poderosa! Porque en una hora ha llegado tu juicio". Parece que este mensaje hace referencia a un pasaje del Apocalipsis bíblico referido a Babilonia, como ha apuntado uno de los fans del autor en Twitter.

Alas, alas, that great city Valyria, that mighty city! for in one hour is thy judgment come. pic.twitter.com/yMJVtCgPGF