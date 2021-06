George R.R Martin se arrepiente por permitir que continuara 'Juego de Tronos' sin haber terminado los libros

Sin lugar a dudas, uno de los finales más polémicos para uno de los mayores éxitos en la historia de la televisión. La serie de HBO 'Juego de Tronos' sigue dando de que hablar, no solo por la precuela 'La Casa del Dragón' que está en desarrollo, sino por la incógnita que hay en torno a los libros de 'Juego de Tronos' y cuándo George R.R Martin pondrá punto y final a esta saga.

El propio autor, que se ha visto involucrado en otros proyectos, como el videojuego 'Elden Ring', ha querido hablar sobre el final que tuvo la serie. Si bien es cierto que los productores de 'Juego de Tronos' continuaron con la temporada final sin tener los libros como referencia, el mismo R.R Martin estuvo ayudando a los responsables de la serie durante el desarrollo de la temporada 8. Aquí, avisamos que habrá SPOILERS sobre el final, por lo que, si no has visto la serie, ya sabes lo que tienes que hacer.

Una Daenerys que se vuelve loca destrozando Desembarco del Rey, Jon Snow, quien también era un Targaryen, asesinando a Daenerys, y relegado más allá del muro y, finalmente, con el trono de hierro totalmente fundido, deja a un Bran Stark como rey de los siete reinos.

Este final desató la ira de los fans y George ha hablado de como desperdició su ventaja con respecto a la serie: "Cuando comenzaron esa serie, yo ya tenía cuatro libros impresos y el quinto salió justo cuando la serie comenzaba en 2011", cuenta en su entrevista en WWTW.

"Tenía una ventaja de cinco libros. Y estos son libros gigantes, como sabes. Nunca pensé que me alcanzarían, pero lo hicieron. Me alcanzaron y me pasaron y, ya sabes, eso lo hizo un poco extraño, porque ahora, la serie estaba por delante de mí y la serie iba en direcciones algo diferentes", termina diciendo R.R Martin, al que se veía arrepentido.

Parece que no le ha terminado de convencer el final que se vio en la serie, algo de lo que se arrepiente, y ha querido arrojar un poco de luz sobre el cierre que le dará a la saga: "Todavía estoy trabajando en el libro, pero verás mi final cuando salga".

