George Clooney visitará 'Downton Abbey'

El actor estadounidense George Clooney hará un cameo en un episodio de la popular serie británica 'Downton Abbey', que en nuestro país se puede ver en Nova. El episodio en cuestión se emitirá el próximo diciembre, según reveló hoy un portavoz del canal de televisión del Reino Unido ITV.



Clooney interpretará a un personaje estadounidense que acude como invitado a una boda en la campiña inglesa, según desvelan hoy varios medios nacionales. Ese capítulo fue escrito a fin de recaudar fondos para una iniciativa benéfica, llamada "Text Santa", de la ITV, en la que cada año participan varias organizaciones caritativas británicas, como Teenage Cancer Trust, que recauda fondos para adolescentes con cáncer o Alzheimer's Society, que reúne dinero para luchar contra esa enfermedad.



Según el citado portavoz del canal británico, George Clooney participará en un "sketch" que se emitirá en ese episodio si bien no lo hará durante todo el capítulo que se emitirá en las próximas Navidades. La estrella de Hollywood, que está comprometido con la abogada británica Amal Alamuddin, ya ha grabado las escenas aunque no se han filtrado más detalles al respecto.



Clooney ya ha trabajado previamente con uno de los actores que participan en el reparto de 'Downton Abbey', Hugh Bonneville, que interpreta a Lord Robert Crawley en la popular serie televisiva, en la película 'The Monument Men'. A comienzos de este año, se vio a Clooney junto con su prometida en las localizaciones donde se filma la serie británica, en el castillo de Highclere, en el condado de Berkshire, a las afueras de Londres.



George Clooney es un gran seguidor de 'Downton Abbey' además de ser buen amigo de Bonneville, según el diario 'The Guardian'. Clooney ha sido galardonado con un Oscar a mejor actor de reparto por su participación en la película 'Syriana'.