"¿Cómo va eso?": Ninguna chica podía resistirse a Joey gracias a su frase infalible.





El videoclip de 'Smelly cat': Phoebe "triunfó" en la música con su sencillo 'Smelly cat', del que llegó a grabar un videoclip. Aunque tuvo muchos más éxitos en sus conciertos en el Central Perk.





"Nos estábamos tomando un descanso": Parecía imposible que la pareja formada por Rachel y Ross se rompiera... pero se tomaron un descanso y ya nada volvió a ser igual.





La siesta de Joey y Ross: Uno de los momentos más absurdos entre estos dos amigos, que terminan echándose juntos la mejor siesta de su vida.





Joey ¡no comparte la comida!: "Cuando llevo a cenar a una tía, puede pedir lo que quiera... ¡Cuanto más mejor! Pero no te pidas una ensalada verde para luego ¡¡comerte mi comida!!". Si quedas con Joey, estás avisado.





El bronceado de Ross: Cuando te pidan que cuentes hasta cinco, nunca volverá a ser igual. Uno Mississippi, dos Mississippi...





El primer beso de Rachel y Ross: Uno de los momentos más esperados de la serie fue el primer beso entre la pareja formada por Rachel y Ross. Estaba claro que eran su media langosta.





La boda de Emily y Ross: ¿Equivocarte de nombre el día de tu boda? Lo que no le haya pasado a Ross en sus matrimonios, no le ha ocurrido a nadie.





Cuando Monica le pide matrimonio a Chandler: Uno de los momentos más emotivos de la serie fue cuando Monica y Chandler se comprometen.





El intercambio de apartamentos: La ronda relámpago del concurso inventado por Ross supuso la mudanza entre los pisos de Monica y Rachel, que perdieron el juego y tuvieron que mudarse al apartamento de Chandler y Joey.





Pero tampoco podemos olvidarnos del nacimiento de Emma, del mono Marcel, Monica explicando las zonas erógenas de una mujer a Chandler, Joey hablando francés o como estrella de 'Los días de nuestra vida', el pastel de carne de Rachel o los pantalones de cuero de Ross.



O de personajes secundarios como Janice o Gunther, lugares como el Central Perk... Son infinitos los recuerdos que continúan en la memoria de los espectadores que han disfrutado de 'Friends' durante sus 10 temporadas y por la que parece que no han pasado ya 10 años de su final.