Frankie Muniz sufre amnesia y no recuerda sus años en 'Malcolm in the Middle': "Siento que no era yo"

El protagonista de 'Malcolm in the Middle' ha revelado que sufre amnesia en el talent show de baile 'Dancing with the stars', en el que participa como concursante. Durante los ensayos, Frankie Muniz ha explicado que ha sufrido nueve contusiones cerebrales y varios microinfartos que le habrían provocado accidentes isquémicos transitorios (breves disfunciones neurológicas que producidas al no llegar correctamente la sangre al cerebro).

"La verdad es que no recuerdo mucho de eso", ha respondido al ser preguntado por su participación en 'Malcolm in the Middle': "Siento que no era yo". Su padre en la ficción, Bryan Cranston, se ha revelado como uno de sus grandes apoyos y le ha recomendado que no se preocupe por la pérdida de los recuerdos de esos años: "Será mi trabajo decirle lo que debe recordar".

'Malcolm in the Middle' | Agencias

Muniz reconoce no haber pedido ayuda médica para tratar de restablecer su memoria, pero sí ha contado algunas de las medidas que está tomando para tratar de no olvidar sus experiencias. El intérprete ha confesado que su novia le escribe cada día en un diario en el que apunta todo lo que han hecho juntos: "Lo hace para que pueda revivir momentos. A veces me entristece pensar '¿cómo es que no recuerdo haber viajado a Australia?' Es algo típico que la gente recuerda, ¿no?"

Aunque no recuerde todo su pasado, ha afirmado que no se arrepiente de haber sido piloto de carreras (algunas de sus contusiones cerebrales se deben a haber practicado este deporte), ni de haber sido actor o músico. El actor se ha mostrado optimista y ha asegurado que está "feliz": "Este año es mi año más memorable. [...] He aprendido a vivir en el presente".