Fox renueva sus comedias

Fox se asegura una nueva temporada de risas. La cadena estadounidense ha renovado por una nueva temporada las comedias 'New Girl', 'Glee' y 'Raising Hope', según ha declarado Kevin Reilly, presidente de Fox.



"En esta temporada, 'New Girl' se ha convertido en la mejor nueva serie entre los jóvenes adultos, 'Raising Hope' se ha establecido como una de las comedias más inteligentes y únicas en televisión, y 'Glee' ha proseguido con su éxito como un fenómeno global cultural que no entiende de géneros", ha declarado Reilly.