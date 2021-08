La foto con la que Elliot Page anuncia que el rodaje de la tercera temporada de 'The Umbrella Academy' ha llegado a su fin

El 15 de febrero del 2019 se emitió el primer capítulo de 'The Umbrella Academy', la serie protagonizada por una familia de superhéroes muy diferentes entre sí que tratan de conocer el motivo real por el que falleció su padre. Ahora, dos años después y con un gran éxito entre el público, uno de sus actores ha confirmado públicamente que el rodaje de la tercera entrega, ya está prácticamente acabando.

Elliot Page, quien interpreta el papel de Vanya Hargreaves en 'The Umbrella Academy' ha informado hace poco a sus seguidores de Instagram que está acabando el rodaje de la tercera temporada de la serie. Aunque todavía se desconocen muchos detalles sobre la producción, Page está muy ilusionado con que los fans de la serie puedan seguir disfrutándola pronto.

"Buenos días. Casi terminando de rodar la tercera temporada", escribió Page en la descripción de su publicación.

Steve Blackman ha anunciando los nombres de los episodios para la tercera temporada, la cual estará compuesta por diez capítulos titulados: 'Meet the Family', 'The worlds biggest ball of twine', 'Pocket full of lightning','Kugelblitz', 'Kindest Cut', 'Marigold', 'Auf Wiedersehen', 'Wedding at the End of the World', 'Six Bells' y 'Oblivion'.

También sabemos que la serie partirá del final cargado de suspense en el que los hermanos Hargreeves se encuentren con la Academia Sparrow, después de causar un gran revuelo en la línea temporal.

Elliot Page anuncia que es trans

Como podrás recordar, hace menos de un año que Elliot Page anunciaba en sus redes sociales su identidad transgénero y fue a principios del 2021, que el actor se sometió a una mastectomía subcutánea para extirpar el tejido mamario, tal y como reveló en el programa de Oprah Winfrey: "Salir de la ducha y que la toalla te rodee la cintura y mirarte en el espejo y decir: 'Ahí estoy'. Y no tener momentos de pánico, sino de orgullo".

Incluso, hace unas semanas, el actor quiso compartir una nueva imagen en sus historias de Instagram donde le vemos luciendo unos impresionantes, y super definidos, abdominales.

Seguro que te interesa:

'The Umbrella Academy': La foto publicada por Elliot Page que confirma el inicio del rodaje de la temporada 3