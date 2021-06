La foto con la que Jesse Tyler Ferguson ('Modern Family') revela que le han hecho una intervención por un cáncer de piel

El cuidado de la piel es muy importante para evitar futuras enfermedades como puede ser el cáncer de piel. Para ello es fundamental utilizar protección solar durante todo el año aunque con especial dedicación a lo largo de los meses de verano.

Algo que ha querido remarcar el actor de 'Modern Family' Jesse Tyler Ferguson en su última publicación en Instagram después de subir una imagen donde muestra que le han intervenido de un cáncer de piel.

"Recordatorio de mantenerse al día en sus controles dermatológicos... especialmente si es justo como yo. Siempre me quitan algo cada vez que voy. Hoy, me quitaron un poco de cáncer de piel que encontraron. No se preocupe, lo vieron temprano y estaré bien. (¡Y use protector solar! ¡SPF 1000 para mí!)", escribe en el actor.

En la foto vemos al actor que interpretó a Mitchell Pritchett en la famosa sitcom con un vendaje debajo de la oreja, justo en el lugar donde le han hecho la intervención. Aunque Jesse asegura que se encuentra perfectamente.

