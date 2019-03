'Flash' vs. 'Arrow': el esperado tráiler del 'crossover'

Ya podemos ver el tráiler del gran enfrentamiento entre Oliver y Barry. The CW ha presentado el trailer promocional del capítulo 'crossover' entre las series 'Arrow' y 'The Flash'. Este video nos presenta un capítulo lleno de acción y un gran combate entre los dos héroes, aunque también nos promete risas y grandes amistades.

El 'crossover' que enfrenta a estos héroes se emitirá el 2 de diciembre en 'The Flash' (en el octavo capítulo "Flash vs. Arrow") y continuará el 3 de diciembre en 'Arrow' (en el episodio "The Brave and the Bold").

No hay que olvidar a Laurel (interpretada por Katie Cassidy) quien pese a tomar desesperadamente el traje de Black Canary para vengarse por la muerte de su hermana Sara, está muy lejos de convertirse en la héroe que desearía ser. "Una máscara y un traje no te hacen superhéroe", aseguró Marc Guggenheim en el portal Entertainment Weekly. "Soy reacio a que se le llame héroe porque no creo que se haya ganado ese título. Será un proceso continuo de evolución a pesar de que vista ya el traje de Black Canary".