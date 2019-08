'Stranger Things', la serie inspirada en la década de los 80, ha dejado impactados a los fans con la tercera temporada y ya esperan ansiosos una cuarta. La serie estadounidense que ya ha cosechado un éxito increíble en la televisión, tiene a todos envueltos en la ficción. Si no has visto la temporada no sigas leyendo ya que esta noticia contiene SPOILERS.

Uno de los momentos más importantes de la tercera temporada de 'Stranger Things' gira en torno a Billy Hargrove, interpretado por Dacre Montgomery. Billy siempre ha tenido una relación agitada y algo revuelta con su hermana Max Mayfield, interpretada por Sadie Sink. Billy actuaba de manera violenta e imprudente constantemente. Sin embargo, su relación pega un cambio y al terminar la tercera temporada Billy decide compensar su mal comportamiento sacrificando su vida.

Tras el trágico destino de Billy Hargrove por salvar a Millie Bobby Brown (Eleven) los fans y prácticamente, todo Hawkins se han encariñado del personaje. Ahora, su hermana Max ha querido adelantar un cambio importante por el que tendrá que pasar su personaje.

Si hay una persona afectada por la muerte de Billy es, sin duda, su hermana Max. Sin embargo, al final de la tercera temporada empezaba a tener un comportamiento extraño, como si poco le afectase. Durante una entrevista para 'Teen Vogue', la actriz confesó que se mostró algo confundida a la vez que presentó un adelanto de cómo sería en la cuarta temporada. "Después de esa escena con Max y Billy al final... obviamente está traumatizada. Pero luego se interrumpe tres meses después y está cantando y feliz con Lucas. Recuerdo haber leído esa escena y pensé ¿Qué está pasando? Espera, ¿No... no murió su hermano?".

Por otro lado, Sadie reconoció encontrarle sentido a la escena porque "eso es tan complicado como lo fue su relación". La actriz ha querido hacer referencia a la importancia que tiene su papel de fingir en algunos momentos. "La muerte de Billy todavía afecta la dinámica dentro de su familia. Pero la verdadera Max no va a dejar que nadie vea cómo se siente realmente en algunos momentos. La ves fingiendo que todo está bien, cuando realmente, todo ha cambiado para ella. Ella está en un espacio emocional completamente diferente".

