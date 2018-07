La final de Eurovisión contará con la actuación de Justin Timberlake

El Festival de Eurovisión contará con un invitado muy especial para la final de este sábado: Justin Timberlake presentará su nuevo trabajo, "Can't stop the feeling", en el escenario del Globen Arena de Estocolmo. Esta es la primera vez que un artista ajeno y de un país que no participa en la gala actuará en directo durante el certamen.



"Esta es una oportunidad fantástica, estamos muy contentos y emocionados de que Justin Timberlake interprete su nueva canción junto con su banda en nuestro show. Y es más especial porque los suecos Max Martin y Shellback han cescrito y producido la canción junto con Justin Timberlake", declaraba Sven Stojano, productor de Eurovisión 2016.