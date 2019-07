'Modern Family' es una de las series más longevas de la televisión tras la emisión de su primer capítulo en 2009 y más de 200 episodios a sus espaldas. Una comedia que ha logrado varias nominaciones a premios internacionales además de los Premios Emmy.

Sarah Hyland, conocida por todos por interpretar a Haley Dunphy en 'Modern Family', ha anunciado a través de sus redes sociales su compromiso con Wells Adams tras dos años de relación. La actriz de 28 años ha publicado una serie de imágenes en su cuenta personal de Instagram junto a Wells Adams, anunciando que están comprometidos. La pedida de mano no ha podido ser más romántica.

Otro de los detalles que más ha llamado la atención a los seguidores de la actriz ha sido que las imágenes están acompañadas de un cita de la película 'Dos por el precio de una'.

"Esto no se puede comer, no se puede imaginar, alcanzar las estrellas, saltar las barreras, el tipo de cosas de una serie mundial", añadió la actriz junto a la publicación. Wells por su parte utilizó una frase de una canción de Drew Holcomb & The neighbors junto a las imágenes del compromiso: "Yo seré Johnny y tú June. Para siempre".

Por otro lado, el ex concursarte de 'The Bachelorette' también publicó un vídeo en su cuenta personal donde se puede ver el momento exacto de la pedida de mano a la novia.

