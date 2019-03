Felicia 'Snoop' Pearson, de 'The Wire', se declara culpable de narcotráfico

Pearson esquivó una sentencia de 7 años en prisión al aceptar los cargos un día antes de que un tribunal del circuito de Baltimore (Maryland) comenzara su juicio dentro de la operación denominada 'Sospechos no habituales', en la que 64 personas fueron acusadas de narcotráfico el pasado marzo. El tribunal la sentenció en cambio a tres años de libertad condicional bajo vigilancia.



En declaraciones a los medios tras la audiencia, Pearson aseguró que, de haberse llevado a cabo el juicio, habría sido declarada "inocente". No obstante, decidió aceptar los cargos con el fin de "seguir adelante" con su vida y comenzar nuevos proyectos cinematográficos sin tener que esperar a que finalizara el proceso, que la ha retenido en su domicilio bajo vigilancia electrónica durante cinco meses.



Su abogado, Benjamin Sutley, admitió que su cliente estuvo "cerca del círculo de la conspiración" para traficar con cocaína y heroína, pero no precisó si llegó a implicarse en ella, según el "Baltimore Sun".



Pearson, de 31 años, fue detenida junto a otras 30 personas en una redada de madrugada de agentes de la Agencia de Drogas Estadounidense (DEA) dentro de la operación, dirigida a debilitar a una de las bandas de narcotraficantes de Baltimore.



El caso tiene una llamativa relación con la ficción de la galardonada serie de la cadena HBO, en la que Pearson encarnaba a una dura asesina en las barriadas dominadas por el tráfico de droga en esa ciudad.



La actriz, que participó en la serie tras ser descubierta en un bar nocturno de Baltimore por otro de los protagonistas de la misma, tuvo una infancia problemática y marcada por la adicción al crack de su madre, y pasó cinco años en la penitenciaria de la localidad de Jessup por el homicidio de una chica en una pelea callejera.



'The Wire' ha sido galardonada con diversos premios de televisión por su precisa y brutal recreación del mundo del tráfico de droga en Baltimore y sus conexiones con la política de la ciudad.