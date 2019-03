Fallece Bill Asher, el director y productor de 'Embrujada'

Bill Asher, director y productor de las populares series de televisión 'I Love Lucy' y 'Embrujada', ha fallecido en California a los 90 años debido a complicaciones del Alzheimer que sufría, según informa 'The Desert Sun'.



Bill Asher vivía en la residencial zona de La Quinta e Indian Wells desde su retirada del cine y la televisión en 1991. Los mayores logros de Asher llegaron con la serie de televisión de los años 50, 'I love Lucy', con la que se hizo especialmente conocido y dirigió a Lucille Ball y Desi Arnaz en 100 de sus 181 episodios entre 1952 y 1957.



Otro de los grandes éxitos que dirigió en la década de los 60 fue la serie 'Embrujada', protagonizada por la que entonces era su esposa, Elizabeth Montgomery, que interpretaba a una bruja de nombre Samantha que intentaba vivir una vida de ama de casa corriente. Con esa serie logró hasta cuatro candidaturas al Emmy, premio que obtuvo al mejor director en 1966.



Realizó programas de televisión como 'The Danny Thomas Show', 'Gidget', 'The Thin Man', 'Willy', 'The Jimmy Durante Show', 'The Paul Lynde Show', 'Alice' y 'The Bad News Bears', así como una serie de películas en los 60 protagonizadas por Frankie Avalon y Annette Funicello, como 'Beach Party', 'Beach Blanket Bingo' y 'Muscle Beach Party'.