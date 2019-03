On the set of Jupiter Ascending with Mila Kunis- pic.twitter.com/D0Ow3OWXTf

Ex jugador de baloncesto había reconducido su carrera hacia la interpretación. Su papel más conocido ha sido en la premiada serie de la HBO 'Juego de Tronos' donde en su cuarta temporada el actor interpretó a Mag el Poderoso.

Otro de sus papeles más relevantes fue la de encarnar en 2015 al villano Rey Pescador de la serie de la BBC 'Doctor Who'.

The Fisher King was voiced by the brilliant @serafinowicz and the man behind the mask was @NeilFingleton pic.twitter.com/R1DPKMKeol