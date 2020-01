Penn Badgley saltó a la fama 'Gossip Girl', pero su actual proyecto profesional ha eclipsado todas sus interpretaciones anteriores. Nos referimos a la serie 'You', en la que el actor desarrolla el papel de Joe Goldgerg, un asesino que siempre tiene en mente a alguna mujer para llevar a cabo sus intenciones. El protagonista de 'You' ya ha contado en varias ocasiones que interpretar a un acosador con dichas características en la ficción le supone una carga emocional fuera del ámbito profesional, y es que, si a los espectadores nos resulta muy difícil olvidar a Joe Goldberg cuando vemos a Penn Badgley, no queremos ni imaginar cuánto le ha costado al mismo intérprete.

Sin embargo, más allá de trabajos de interpretación Badgley tiene alguna que otra afición con la que consigue despejarse como la música. Su amor por este arte llegó gracias a la película 'Greetings From Tim Buckley' donde tuvo que prepararse lecciones de canto y guitarra para interpretar al músico Jeff Buckley y desde entonces quiso involucrarse en la música de manera definitiva.

A partir de 2014 Penn Badgley se hizo el cabecilla de una banda que fusiona el indie con el pop llamada MOTHXR con varios amigos y lanzaron su primera canción en 2016 titulada Easy. Aunque este grupo haya obtenido una discreta repercusión, el actor sigue trabajando en ello siempre que su apretada agenda lo permite. Está claro que sería mucho que el intérprete triunfase en los dos ámbitos, pero puede consolarse pensando que 'You' es una de las serie que más inquietan a los fans debido a su propio personaje.

