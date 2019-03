'Expediente X', 'Prison Break' y '24' podrían volver a la pequeña pantalla

La cadena estadounidense Fox está preparando la resurrección de 'Expediente X', un reboot de 'Prison Break' y una nueva entrega de '24', según ha anunciado en los Television Critics Association 2015 (TCA).



El portal Entertainment Weekly recoge que la cadena ya ha comenzado las negociaciones con Chris Carter, el creador de 'Expediente X' con el objetivo de retomar esta exitosa ficción que estuvo en la parrilla de Fox desde 1993 hasta 2002.



La cadena pretende que sean David Duchovny y Gillian Anderson los protagonistas de la serie de nuevo. Dana Walden, la CEO de la cadena aseguró tener esperanzas debido a la "buena relación con Chris, David y Gillian', aunque aseguró ser una tarea difícil de cumplir por la apretada agenda de los actores.



Además del reboot de 'Expediente X', la Fox está interesada en el regreso a la pequeña pantalla de Dominic Purcell (Lincoln Burrows) y Wentworth Miller (Michael Scofield) como los hermanos presidiarios de 'Prison Break'. El presidente de Fox, Gary Newman explicó que habían dejado claro en los últimos años que "traeriamos 'Prison Break' de vuelta en un santiamén. Si nuestros antiguos socios están interesados, sería genial".



Por el momento tanto Purcell como Miller forman parte del reparto de 'The Flash' interpretando a los villanos Mick Rory y El Capitán Frío, respectivamente.



En lo referente a '24', también se está especulando sobre su regreso a la televisión de cara a 2016 aunque en está ocasión sin Kiefer Sutherland (Jack Bauer) como protagonista.



Dana Walden aseguró que Kiefer "no estará en esta nueva entrega. Todavía no estamos seguros, pero sé que apoya que sigamos con '24'.