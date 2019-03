'El Exorcista' se convertirá en serie de televisión

'El Exorcista' volverá a asustar a la audiencia cada semana en televisión. La mítica película de terror será adaptada como serie para la pequeña pantalla de la mano de Sean Durkin. A diferencia de la película original basada en el 'bestseller' del autor William Peter Blatty -que se estrenó en el año 1973 y fue la primera en su género en ser nominada a los Oscar- la serie se centrará en hechos anteriores, según informa el portal Vulture.



Es decir, la serie de Durkin, guionista y director, se ocupará de los sucesos que se produjeron antes de la posesión de Regan Macneil, aquella famosa niña de doce años poseída por un demonio, y la aparación en escena del padre Karras.



Los episodios relatarán el diagnóstico psiquiátrico fallido por parte de los médicos, la desesperación de la familia de la adolescente y su acercamiento a la iglesia e incluso cómo llega el padre Damien Karras, que finalmente se encarga del exorcismo de la adolescente, a este envite con el diablo, un hombre que ha empezado a dudar de su fe pero que se sacrifica por llevar a cabo su misión.



Los adictos al género deben saber que el contrato todavía no ha sido formalizado con ninguna cadena, pero se espera que en la próximas semanas se cierre definitiva, ya que hay varias cadenas que se han mostrado interesadas por el proyecto de Durkin.



El director y sus colaboradores aseguran que aunque la idea esté basada en la película de 1973, una las producciones más famosas del cine de terror y que se convirtió en un fenómeno cultural, la serie cuenta con un guión original y no será un mero remake. Prometen intensidad y mucho terror con escenas que no dejarán indiferentes a los telespectadores.